В Деснянском районе столицы мужчина нашел гранату возле мусорного бака

В Деснянском районе на номер 112 позвонил мужчина, который обнаружил предмет, похожий на гранату, возле мусорного бака. Инспекторы быстро отреагировали, прибыв на место происшествия, где оградили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников для дальнейшего обследования. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Полиция напоминает, как действовать в случае обнаружения опасных предметов:
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