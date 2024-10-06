В Деснянском районе столицы мужчина нашел гранату возле мусорного бака

Жители столицы продолжают находить опасные предметы в разных уголках города.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Деснянском районе на номер 112 позвонил мужчина, который обнаружил предмет, похожий на гранату, возле мусорного бака. Инспекторы быстро отреагировали, прибыв на место происшествия, где оградили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников для дальнейшего обследования. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Полиция напоминает, как действовать в случае обнаружения опасных предметов:

Не прикасайтесь к подозрительным предметам и не приближайтесь к ним.

Сообщите о находке на специальную линию 112.

Оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к нему до приезда полиции.

Прекратите любые работы в зоне обнаружения взрывоопасных предметов.

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