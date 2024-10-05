Золотая сова найдена – во Франции завершилась одна из самых длинных игр в мире по поиску сокровища

Во Франции завершилась 31-летняя игра по поиску сокровища.

Источник фото: The Guardian

Во Франции закончилась одна из самых длинных в мире игр по поиску сокровища, стартовавшая 31 год назад. Художник Мишель Беккер спрятал статуэтку совы, изготовленную из трех килограммов золота и семи килограммов серебра с алмазной крошкой. Подсказки относительно местоположения сокровища были предоставлены в книге «По следам золотой совы» писателя Макса Валентина (псевдоним Режиса Гаузера), сообщает The Guardian.

Беккер, который иллюстрировал эту книгу, изданную в 1993 году, пообещал скульптуру тому, кто первым разгадает все подсказки. На создание этой игры его вдохновил британский бестселлер «Маскарад» художника Кита Уильямса, в котором описывалась охота на 18-каратного золотого зайца.

Искатели должны были найти бронзовую копию совы, которую можно было обменять на оригинал, стоимость которого на момент выхода книги оценивалась в 1 миллион франков, что сейчас эквивалентно примерно 300 тысячам евро. Однако участники квеста не только должны были найти статуэтку, но и разгадать 11 таинственных загадок.

Квест стал причиной нескольких судебных исков, включая тот, который был инициирован самим Беккером после смерти Валентина в 2009 году, когда он требовал от наследников писателя конверт с местом тайника статуи.

Самой длинной игрой по поиску сокровища в мире считается «Тайна» Байрона Прайса, опубликованная в 1982 году, в которой говорится о поиске 12 ящиков с сокровищами в США и Канаде. На данный момент найдено только три из них.

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