На Волыни начнут проверку решений МСЭК и ВВК после коррупционного скандала

На Волыни начнут работу над разоблачением коррупционных нарушений в деятельности МСЭК и ВВК.

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В Волынской области начнут проверять решения медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает Волынская областная государственная администрация.

Начальник ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с участием руководителей правоохранительных органов, военных, медицинских учреждений и других должностных лиц. Он отметил необходимость усиления контроля, особенно в учреждениях, влияющих на процесс мобилизации.

«Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию», - отметил Погуляйко.

По результатам совещания было решено немедленно начать проверку решений МСЭК и ВВК. В случае выявления необоснованных решений, будет инициироваться их пересмотр. Кроме того, начинается активная работа по разоблачению коррупционных нарушений в сфере деятельности этих комиссий.

Напомним, в Хмельницкой области руководитель МСЭК выбросила из окна полмиллиона долларов во время следственных действий. Руководительницу МСЭК и ее сына подозревают в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. ГБР изучает списки «уклонистов» с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК.

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