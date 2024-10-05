Трем грузинским телеканалам грозят штрафы из-за отказа крутить агитацию партии власти

Оппозиционные телеканалы Грузии отказываются транслировать «российскую пропаганду» от правящей партии.

Источник фото: newsgeorgia

Три оппозиционных телеканала в Грузии - Formula, Mtavari и TV Pirveli - заявили о возможных штрафах за отказ разместить скандальную предвыборную рекламу правящей партии «Грузинская мечта». Как сообщает Новости-Грузия, в ролике избирателей пугают кадрами разрушений в Украине, призывая «выбирать мир» и намекая на возможность войны в случае поддержки оппозиционных сил.

Согласно закону, телеканалы обязаны предоставлять бесплатное эфирное время для рекламы всех парламентских партий в течение последнего месяца перед выборами. Однако каналы заявили, что эта реклама является формой «российской пропаганды» и неуважением к украинскому народу.

«Контролируемая Иванишвили власть ставит нас перед дилеммой: либо мы даем в эфир эти видеоролики, либо на нас наложат огромные штрафы, угрожающие нашей деятельности», - говорится в совместном заявлении телеканалов.

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