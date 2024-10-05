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Трьом грузинським телеканалам загрожують штрафи через відмову крутити агітацію партії влади

20:05, 5 жовтня 2024
Опозиційні телеканали Грузії відмовляються транслювати «російської пропаганди» від керівної партії.
Трьом грузинським телеканалам загрожують штрафи через відмову крутити агітацію партії влади
Джерело фото: newsgeorgia
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Три опозиційні телеканали у Грузії – Formula, Mtavari та TV Pirveli – заявили про можливі штрафи за відмову розмістити скандальну передвиборчу рекламу керівної партії «Грузинська мрія». Як повідомляє Новости-Грузия, у ролику виборців лякають кадрами руйнувань в Україні, закликаючи «обирати мир» і натякаючи на можливість війни в разі підтримки опозиційних сил.

Згідно із законом, телеканали зобов'язані надавати безкоштовний ефірний час для реклами всіх парламентських партій упродовж останнього місяця перед виборами. Проте канали заявили, що ця реклама є формою «російської пропаганди» і неповагою до українського народу.

«Контрольована Іванішвілі влада ставить нас перед дилемою: або ми даємо в ефір ці відеоролики, або на нас накладуть велетенські штрафи, що загрожують нашій діяльності», – йдеться у спільній заяві телеканалів.

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