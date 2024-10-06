У Словаччині неподалік кордону з Україною ведмідь смертельно поранив чоловіка

55-річний чоловік загинув від поранень ведмедя.

Джерело фото: Aktuality

У Словаччині ведмідь атакував 55-річного чоловіка в сільській місцевості на північному заході країни, спричинивши його смерть. Як повідомляє Aktuality, трагічний інцидент стався 5 жовтня у Жилінському краї, поблизу Ліптовського Мікулаша, неподалік кордону з Україною.

Напад стався в лісі у важкодоступній місцевості. Інші люди, які були свідками події, одразу викликали допомогу. До місця події прибули гелікоптер швидкої допомоги, поліція та спеціальна служба реагування на інциденти з ведмедями.

Незважаючи на спроби свідків реанімувати постраждалого, врятувати його не вдалося – чоловік помер від отриманих поранень.

Нагадаємо, українці часто обирають нелегальний шлях перетину кордону зі Словаччиною.

Раніше ми писали, що у Карпатах заблукав киянин, прямуючи за кордон до Словаччини по «карті» за $2000.

Також цього тижня ка кордоні зі Словаччиною затримали двох переправників ухилянтів та двох чоловіків.

На Закарпатті ділок разом з неповнолітнім пособником намагалися переправити ухилянта через кордон.

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