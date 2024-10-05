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У Карпатах заблукав киянин, прямуючи за кордон до Словаччини по «карті» за $2000

14:24, 5 жовтня 2024
У Карпатах прикордонники врятували чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон і заблукав.
У Карпатах заблукав киянин, прямуючи за кордон до Словаччини по «карті» за $2000
Джерело фото: ДПСУ
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У Карпатах прикордонники відділу «Новоселиця» врятували 25-річного киянина, який заблукав під час спроби нелегально перетнути кордон зі Словаччиною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Молодий чоловік мав намір незаконно потрапити до Словаччини за допомогою посередника, якого знайшов через соцмережі. За цю «послугу» він заплатив 2000 доларів США, переказавши кошти на рахунок невідомого. Виконуючи інструкції посередника, він вирушив у напрямку прикордонного села Дубриничі в Закарпатській області.

Вийшовши в ліс надвечір, чоловік швидко втратив орієнтацію та заблукав. Провівши ніч у холоді й під дощем, він зрозумів, що самостійно вибратися не зможе, тому вирішив звернутися за допомогою до прикордонників, зателефонувавши на гарячу лінію ДПСУ.

Прикордонні наряди знайшли його знесиленим та переохолодженим. Чоловіка доставили до підрозділу, де його нагодували, забезпечили сухим одягом та надали необхідну допомогу.

Його життю наразі нічого не загрожує, проте він постане перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону України.

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