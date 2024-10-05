В Карпатах заблудился киевлянин, направляясь за границу в Словакию по «карте» за $2000

В Карпатах пограничники спасли мужчину, который пытался нелегально пересечь границу и заблудился.

Источник фото: ГПСУ

В Карпатах пограничники отдела «Новоселица» спасли 25-летнего киевлянина, который заблудился при попытке нелегально пересечь границу со Словакией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Молодой человек намеревался незаконно попасть в Словакию с помощью посредника, которого нашел через соцсети. За эту «услугу» он заплатил 2000 долларов США, переведя средства на счет неизвестного. Выполняя инструкции посредника, он отправился в направлении пограничного села Дубрыничи в Закарпатской области.

Выйдя в лес вечером, мужчина быстро потерял ориентацию и заблудился. Проведя ночь в холоде и под дождем, он понял, что самостоятельно выбраться не сможет, поэтому решил обратиться за помощью к пограничникам, позвонив на горячую линию ГПСУ.

Пограничные наряды нашли его обессиленным и переохлажденным. Мужчину доставили в подразделение, где его накормили, обеспечили сухой одеждой и оказали необходимую помощь.

Его жизни пока ничего не угрожает, однако он предстанет перед судом за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

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