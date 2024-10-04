На кордоні зі Словаччиною затримали двох переправників ухилянтів та двох чоловіків

Організаторами схеми виявились двоє жителів Ужгородського району.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу громадян України, яких через кордон переправляли двоє закарпатців. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що чоловіків та жінку, які прямували в бік Словацької Республіки, виявили за пів кілометра до державного рубежу на околиці міста Ужгород.

«Коли ті помітили правоохоронців, одразу почали тікати і не реагували на вказівки прикордонного наряду зупинитися. Спершу військовослужбовці затримали двох чоловіків – закарпатця та киянина, потім переправників», - повідомили прикордонники.

У ході проведення перевірочних заходів оперативники встановили, що переправниками є двоє жителів Ужгородського району. Чоловік організовував переправлення – підшуковував «клієнтів», домовлявся про вартість «послуги», віддавав вказівки щодо порядку прибуття у прикордоння тощо. Жінка виконувала роль пособника і діяла відповідно до розпоряджень організатора.

Затриманих доставили в прикордонний підрозділ. Чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Окрім того, їм доведеться відповідати перед судом за вчинення правопорушення, передбаченого ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

У діях організатора та його пособниці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції. Переправників також буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.185-10 КУпАП.

Прикордонники додали, що триває пошук інших осіб, причетних до зазначеного правопорушення.

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