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Чи повинен одержувач субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон — роз’яснення ПФ

07:36, 4 жовтня 2024
Українцям пояснили питання щодо того, чи треба повідомляти ПФ про виїзд члена домогосподарства за кордон.
Чи повинен одержувач субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон — роз’яснення ПФ
Фото: armyinform.com.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, чи повинен одержувач житлової субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон.

У відомстві зазначають, що одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію (наприклад, з 01.05.2024 до 30.04.2025 – у разі автоматичного призначення або з місяця звернення особи до 30.04.2025).

Отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”). 

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