СБУ заочно оголосила підозру головному конструктору російських дронів ZALA та Ланцет

Конструктору дронів Олександру Захарову заочно оголосили підозру у пособництво в воєнній агресії проти України.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Олександру Захарову - власнику та головному конструктору російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

Зазначається, що це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань рф.

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

СБУ повідомляє, що з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Зазвичай ворог використовує Ланцети як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.

Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну.

Захарова підозрюють у пособництві веденню агресивної війни проти України.

Оскільки він перебуває у росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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