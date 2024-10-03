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Німеччина скоротить виплати біженцям, які відмовляються шукати роботу

14:03, 3 жовтня 2024
Одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат.
Німеччина скоротить виплати біженцям, які відмовляються шукати роботу
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У Німеччині планують запровадити жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld. Це може торкнутися і деяких біженців з України. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, німецький уряд погодив відповідний проект закону. Його ще має розглянути Бундестаг.  Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Нові правила передбачають скорочення виплат за відмову від роботи.

Зокрема, одержувачам соціальної допомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30 відсотків скоротять розмір виплат.

«Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30 відсотків протягом одного місяця. Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати», - зазначає видання.

За новими правилами, для одержувача виплат має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання. Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо більша - то до трьох годин.

Водночас реформи збільшать шанси працевлаштування для шукачів роботи, які мають труднощі з німецькою мовою.

Нові правила передбачають, що роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо візьмуть на роботу біженців, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування. Уточнюється, що згодом роботодавці повинні спрямувати таких людей на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році.

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