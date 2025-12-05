У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів у межах дерусифікації – нові назви

У столиці перейменували низку міських об’єктів.

Київрада на пленарному засіданні 4 грудня ухвалила рішення про перейменування ще десяти міських об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором. За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів.

Перейменування відбулося у всіх районах столиці:

Голосіївський район:

вулиця Левітана – вулиця Лукрецька.

Оболонський район:

проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка.

Печерський район:

частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.

Дарницький район:

вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої;

вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка.

Дніпровський район:

вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського;

провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської;

вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура.

Святошинський район:

провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський;

вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.

