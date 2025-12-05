У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів у межах дерусифікації – нові назви
07:00, 5 грудня 2025
У столиці перейменували низку міських об’єктів.
Київрада на пленарному засіданні 4 грудня ухвалила рішення про перейменування ще десяти міських об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором. За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів.
Перейменування відбулося у всіх районах столиці:
Голосіївський район:
- вулиця Левітана – вулиця Лукрецька.
Оболонський район:
- проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка.
Печерський район:
- частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька.
Дарницький район:
- вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої;
- вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка.
Дніпровський район:
- вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського;
- провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської;
- вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура.
Святошинський район:
- провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський;
- вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.
