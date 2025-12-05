В Киеве переименовали еще 10 городских объектов в рамках дерусификации – новые названия

В столице переименовали ряд городских объектов.

Киевсовет на пленарном заседании 4 декабря утвердил решение о переименовании еще десяти городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором. За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов.

Переименование состоялось во всех районах столицы:

Голосеевский район:

улица Левитана – улица Лукрецкая.

Оболонский район:

проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павлычко.

Печерский район:

часть улицы Лаврской от площади Славы до улицы Добровольческих батальонов переименована в честь гетмана Ивана Мазепы, другой части улицы — от улицы Добровольческих батальонов до Наводницкой площади — возвращено историческое название — улица Новонаводницкая.

Дарницкий район:

улица Суворова – улица Людмилы Фои;

улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко.

Днепровский район:

улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского;

переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской;

улица Макаренко – улица Батальона Шейха Мансура.

Святошинский район:

переулок Дунаевского – переулок Цундаривский;

улица Дунаевского – улица Цундаривская.

