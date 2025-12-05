  1. В Украине

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов в рамках дерусификации – новые названия

07:00, 5 декабря 2025
В столице переименовали ряд городских объектов.
В Киеве переименовали еще 10 городских объектов в рамках дерусификации – новые названия
Киевсовет на пленарном заседании 4 декабря утвердил решение о переименовании еще десяти городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором. За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов.

Переименование состоялось во всех районах столицы:

Голосеевский район:

  • улица Левитана – улица Лукрецкая.

Оболонский район:

  • проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павлычко.

Печерский район:

  • часть улицы Лаврской от площади Славы до улицы Добровольческих батальонов переименована в честь гетмана Ивана Мазепы, другой части улицы — от улицы Добровольческих батальонов до Наводницкой площади — возвращено историческое название — улица Новонаводницкая.

Дарницкий район:

  • улица Суворова – улица Людмилы Фои;
  • улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко.

Днепровский район:

  • улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского;
  • переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской;
  • улица Макаренко – улица Батальона Шейха Мансура.

Святошинский район:

  • переулок Дунаевского – переулок Цундаривский;
  • улица Дунаевского – улица Цундаривская.

