В Киеве переименовали еще 10 городских объектов в рамках дерусификации – новые названия
07:00, 5 декабря 2025
В столице переименовали ряд городских объектов.
Киевсовет на пленарном заседании 4 декабря утвердил решение о переименовании еще десяти городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором. За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов.
Переименование состоялось во всех районах столицы:
Голосеевский район:
- улица Левитана – улица Лукрецкая.
Оболонский район:
- проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павлычко.
Печерский район:
- часть улицы Лаврской от площади Славы до улицы Добровольческих батальонов переименована в честь гетмана Ивана Мазепы, другой части улицы — от улицы Добровольческих батальонов до Наводницкой площади — возвращено историческое название — улица Новонаводницкая.
Дарницкий район:
- улица Суворова – улица Людмилы Фои;
- улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко.
Днепровский район:
- улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского;
- переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской;
- улица Макаренко – улица Батальона Шейха Мансура.
Святошинский район:
- переулок Дунаевского – переулок Цундаривский;
- улица Дунаевского – улица Цундаривская.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.