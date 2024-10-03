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Германия сократит выплаты беженцам, отказывающимся искать работу

14:03, 3 октября 2024
Получателям соцпомощи, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы или обучения, в течение трех месяцев на 30 процентов сократят размер выплат.
Германия сократит выплаты беженцам, отказывающимся искать работу
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В Германии планируют ввести более жесткие требования для получателей социальной помощи Bürgergeld. Это может затронуть и некоторых беженцев из Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, немецкое правительство согласовало соответствующий проект закона. Его еще предстоит рассмотреть Бундестаг. Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года.

Новые правила предусматривают сокращение выплат за отказ от работы.

В частности, получателям социальной помощи, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы или обучения, в течение трех месяцев на 30 процентов сократят размер выплат.

«Безработным, которые не придут на официально назначенную встречу с куратором в центр занятости, выплаты снизят на 30 процентов в течение одного месяца. Также запланированы санкции в отношении нелегально работающих получателей помощи. Центры занятости должны уведомлять правоохранительные органы о своих клиентах, которые, вероятно, работают и при этом получают соцвыплаты», - отмечает издание.

По новым правилам для получателя выплат должно считаться приемлемым рабочее место, удаленное от места жительства. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то максимально допустимое время на дорогу на работу в один конец может составлять 2,5 часа, а если больше – то до трех часов.

В то же время, реформы увеличат шансы трудоустройства для соискателей работы, которые испытывают трудности с немецким языком.

Новые правила предусматривают, что работодатели смогут получать субсидии, если примут на работу беженцев, плохо владеющих немецким и имеющих низкие шансы на трудоустройство. Уточняется, что впоследствии работодатели должны направить таких людей на курсы по специальности.

Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятой правительством в 2023 году.

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