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СБУ заочно объявила подозрение главному конструктору российских дронов ZALA и Ланцет

13:45, 3 октября 2024
Конструктору дронов Александру Захарову заочно объявили подозрение в пособничестве в военной агрессии против Украины.
СБУ заочно объявила подозрение главному конструктору российских дронов ZALA и Ланцет
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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Александру Захарову – владельцу и главному конструктору российской компании ZALA Aero Group, разрабатывающей беспилотные системы для войны против Украины.

Отмечается, что это базирующееся в Ижевске предприятие является одним из крупнейших производителей боевых дронов для военных формирований рф.

Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании Захарова – дроны типа Ланцет, а также новые разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

СБУ сообщает, что с начала полномасштабной войны предприятие фигуранта изготовило почти 5 тыс. БПЛА.

Обычно враг использует ланцеты как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов.

Таким образом эти беспилотники стали неотъемлемой частью российского военного вторжения в Украину.

Захарова подозревают в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Поскольку он находится в рф, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины. 

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