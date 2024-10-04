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Должен ли получатель субсидии сообщать о выезде члена домохозяйства за границу - разъяснение ПФ

07:36, 4 октября 2024
Украинцам объяснили вопрос о том, нужно ли сообщать ПФ о выезде члена домохозяйства за границу.
Должен ли получатель субсидии сообщать о выезде члена домохозяйства за границу - разъяснение ПФ
Фото: armyinform.com.ua
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Пенсионный фонд Украины объяснил, должен ли получатель жилищной субсидии сообщать о выезде члена домохозяйства за границу.

В ведомстве отмечают, что получатель жилищной субсидии в течение 30 дней должен уведомить Пенсионный фонд Украины о факте, влияющем на назначение жилищной субсидии, в том числе о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно свыше 60 дней в периоде, на который назначена субсидия (например, с 01.05.2024 по 30.04.2025 – в случае автоматического назначения или с месяца обращения лица до 30.04.2025).

Получатели субсидий на территориях административно-территориальных единиц Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева обязаны проинформировать о пребывании члена домохозяйства, находящегося за границей свыше 60 дней, в течение месяца после прекращения (отмены) военного положения в Украине (пункт 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

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