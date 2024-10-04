На границе со Словакией задержали двух переправщиков уклонистов и двух мужчин

Организаторами схемы оказались двое жителей Ужгородского района.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На границе со Словакией пограничники задержали группу граждан Украины, которых через границу переправляли двое закарпатцев. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что мужчин и женщину, направлявшихся в сторону Словацкой Республики, обнаружили за полкилометра до государственного рубежа на окраине города Ужгород.

«Когда те заметили стражей порядка, сразу начали бежать и не реагировали на указания пограничного наряда остановиться. Сначала военнослужащие задержали двух мужчин – закарпатца и киевлянина, затем переправщиков», - сообщили пограничники.

В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники установили, что переправщиками являются двое жителей Ужгородского района. Мужчина организовывал переправку – подыскивал «клиентов», договаривался о стоимости «услуги», отдавал указания по порядку прибытия в пограничные и т.д. Женщина выполняла роль пособника и действовала в соответствии с распоряжениями организатора.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. Мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу, привлекли к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Кроме того, им придется отвечать перед судом за совершение правонарушения, предусмотренного ст.185-10 КУоАП «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

В действиях организатора и его пособницы видят признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Соответствующее сообщение отправлено по адресу Нацполиции. Переправщики также будут привлечены к административной ответственности по ст.185-10 КУоАП.

Пограничники добавили, что идет поиск других лиц, причастных к указанному правонарушению.

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