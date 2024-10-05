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У Львові 70-річний водій автобуса ледь не збив пішоходів

19:29, 5 жовтня 2024
Патрульні склали протокол на водія.
У Львові 70-річний водій автобуса ледь не збив пішоходів
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Патрульна поліція Львівської області повідомила, що на 70-річного водія громадського транспорту склали протокол після того, як він ледь не збив пішоходів на вулиці Городоцькій. Інцидент стався на пішохідному переході, коли пішоходи перетинали дорогу. На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути.

Поліція відреагувала на відео, опубліковане в соціальних мережах, і почала розслідування, встановивши особу правопорушника. Водія притягнули до відповідальності за створення аварійної ситуації згідно з ч. 5 ст. 122 КУпАП. Його посвідчення водія вилучено, а подальше рішення ухвалить суд.

Поліція нагадує водіям про важливість дотримання правил дорожнього руху і закликає поважати безпеку інших учасників дорожнього руху.

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