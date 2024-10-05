Практика судів
  1. У світі

У США двоє шахраїв замінили 6000 підроблених iPhone на оригінальні за гарантією Apple

19:11, 5 жовтня 2024
У США винесли вироки шахраям, які обдурили Apple на понад 2,5 мільйона доларів.
У США двоє шахраїв замінили 6000 підроблених iPhone на оригінальні за гарантією Apple
Джерело фото: Gyrus
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції США повідомило про вироки двом шахраям, які організували масштабну аферу з підробленими iPhone, завдавши компанії Apple збитків на понад 2,5 мільйона доларів. 34-річні Хаотянь Сун і Пенгфей Сюе протягом 2017-2019 років замінили близько 6 000 підроблених смартфонів на справжні, скориставшись гарантійними програмами Apple.

Сун отримав 57 місяців ув'язнення та зобов'язаний виплатити понад 1 мільйон доларів компенсації Apple, а Сюе засуджено до 54 місяців тюрми та штрафу в 397 тисяч доларів. Після звільнення обидва шахраї будуть під наглядом протягом трьох років.

Суть схеми полягала в підробці серійних номерів і номерів IMEI на фальшивих iPhone, що відповідали реальним пристроям під гарантією. Apple помилково замінювала ці підробки на оригінальні телефони. Злочинну діяльність викрили у 2019 році завдяки спільним зусиллям служби безпеки Apple і слідчих, які почали перехоплювати підроблені пристрої, відправлені поштою з Китаю.

Шахраї уникали викриття, використовуючи псевдоніми та різні поштові адреси. Слідчі, відстежуючи їхні дії, зібрали докази через аналіз посилок, IMEI та дані Apple, що дозволило розкрити схему та притягнути зловмисників до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нездоровий спосіб життя, збільшення кількості ДТП, низька народжуваність – які причини скорочення населення визначили в Кабміні

Якщо на кінець 2001 року чисельність населення України становила 48,5 млн осіб, то у липні 2024 року вона складає на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, — 31,1 млн.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Додаткова потреба бюджетних коштів на судову владу у 2025 році становить 15 млрд грн – рішення комітету

Парламентський комітет з питань правової політики пропонує врахувати додаткові видатки на судову владу в розмірі 14,99 млрд грн.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – Наталія Піпа зареєструвала законопроект.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва