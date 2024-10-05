У США двоє шахраїв замінили 6000 підроблених iPhone на оригінальні за гарантією Apple

У США винесли вироки шахраям, які обдурили Apple на понад 2,5 мільйона доларів.

Джерело фото: Gyrus

Міністерство юстиції США повідомило про вироки двом шахраям, які організували масштабну аферу з підробленими iPhone, завдавши компанії Apple збитків на понад 2,5 мільйона доларів. 34-річні Хаотянь Сун і Пенгфей Сюе протягом 2017-2019 років замінили близько 6 000 підроблених смартфонів на справжні, скориставшись гарантійними програмами Apple.

Сун отримав 57 місяців ув'язнення та зобов'язаний виплатити понад 1 мільйон доларів компенсації Apple, а Сюе засуджено до 54 місяців тюрми та штрафу в 397 тисяч доларів. Після звільнення обидва шахраї будуть під наглядом протягом трьох років.

Суть схеми полягала в підробці серійних номерів і номерів IMEI на фальшивих iPhone, що відповідали реальним пристроям під гарантією. Apple помилково замінювала ці підробки на оригінальні телефони. Злочинну діяльність викрили у 2019 році завдяки спільним зусиллям служби безпеки Apple і слідчих, які почали перехоплювати підроблені пристрої, відправлені поштою з Китаю.

Шахраї уникали викриття, використовуючи псевдоніми та різні поштові адреси. Слідчі, відстежуючи їхні дії, зібрали докази через аналіз посилок, IMEI та дані Apple, що дозволило розкрити схему та притягнути зловмисників до відповідальності.

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