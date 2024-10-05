В США двое мошенников заменили 6000 поддельных iPhone на оригинальные по гарантии Apple

В США вынесли приговоры мошенникам, которые обманули Apple на более чем 2,5 миллиона долларов.

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Министерство юстиции США сообщило о приговорах двум мошенникам, которые организовали масштабную аферу с поддельными iPhone, нанеся компании Apple ущерб на более чем 2,5 миллиона долларов. 34-летние Хаотянь Сун и Пенгфей Сюэ в течение 2017-2019 годов заменили около 6 000 поддельных смартфонов на настоящие, воспользовавшись гарантийными программами Apple.

Сун получил 57 месяцев заключения и обязан выплатить более 1 миллиона долларов компенсации Apple, а Сюэ приговорен к 54 месяцам тюрьмы и штрафу в 397 тысяч долларов. После освобождения оба мошенника будут под надзором в течение трех лет.

Суть схемы заключалась в подделке серийных номеров и номеров IMEI на фальшивых iPhone, соответствующих реальным устройствам под гарантией. Apple ошибочно заменяла эти подделки на оригинальные телефоны. Преступную деятельность разоблачили в 2019 году благодаря совместным усилиям службы безопасности Apple и следователей, которые начали перехватывать поддельные устройства, отправленные по почте из Китая.

Мошенники избегали разоблачения, используя псевдонимы и различные почтовые адреса. Следователи, отслеживая их действия, собрали доказательства через анализ посылок, IMEI и данные Apple, что позволило раскрыть схему и привлечь злоумышленников к ответственности.

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