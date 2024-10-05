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Во Львове 70-летний водитель автобуса едва не сбил пешеходов

19:29, 5 октября 2024
Патрульные составили протокол на водителя.
Во Львове 70-летний водитель автобуса едва не сбил пешеходов
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Патрульная полиция Львовской области сообщила, что на 70-летнего водителя общественного транспорта составили протокол после того, как он едва не сбил пешеходов на улице Городоцкой. Инцидент произошел на пешеходном переходе, когда пешеходы пересекали дорогу. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.

Полиция отреагировала на видео, опубликованное в социальных сетях, и начала расследование, установив личность правонарушителя. Водителя привлекли к ответственности за создание аварийной ситуации согласно ч. 5 ст. 122 КУоАП. Его водительское удостоверение изъято, а дальнейшее решение примет суд.

Полиция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает уважать безопасность других участников дорожного движения.

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