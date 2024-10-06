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В Словакии недалеко от границы с Украиной медведь смертельно ранил мужчину

08:30, 6 октября 2024
55-летний мужчина погиб от ранений медведя.
В Словакии недалеко от границы с Украиной медведь смертельно ранил мужчину
Источник фото: Aktuality
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В Словакии медведь атаковал 55-летнего мужчину в сельской местности на северо-западе страны, вызвав его смерть. Как сообщает Aktuality, трагический инцидент произошел 5 октября в Жилинском крае, вблизи Липтовского Микулаша, недалеко от границы с Украиной.

Нападение произошло в лесу в труднодоступной местности. Другие люди, которые были свидетелями происшествия, сразу вызвали помощь. К месту происшествия прибыли вертолет скорой помощи, полиция и специальная служба реагирования на инциденты с медведями.

Несмотря на попытки свидетелей реанимировать пострадавшего, спасти его не удалось - мужчина скончался от полученных ранений.

Напомним, украинцы часто выбирают нелегальный путь пересечения границы со Словакией.

Ранее мы писали, что в Карпатах заблудился киевлянин, направляясь за границу в Словакию по «карте» за $2000.

Также на этой неделе на границе со Словакией задержали двух переправщиков уклонистов и двух мужчин.

На Закарпатье делец вместе с несовершеннолетним пособником пытались переправить уклониста через границу.

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