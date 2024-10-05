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На Волині розпочнуть перевірку рішень МСЕК і ВЛК після корупційного скандалу

19:47, 5 жовтня 2024
На Волині розпочнуть роботу над викриттям корупційних порушень у діяльності МСЕК та ВЛК.
На Волині розпочнуть перевірку рішень МСЕК і ВЛК після корупційного скандалу
Джерело фото: ArmyInform
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У Волинській області розпочнуть перевіряти рішення медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій на тлі корупційного скандалу. Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Начальник ОВА Юрій Погуляйко провів термінову нараду за участю керівників правоохоронних органів, військових, медичних закладів та інших посадовців. Він наголосив на необхідності посилення контролю, особливо в установах, що впливають на процес мобілізації.

«Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію», — зазначив Погуляйко.

За результатами наради було вирішено негайно розпочати перевірку рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення необґрунтованих рішень, ініціюватиметься їх перегляд. Крім того, розпочинається активна робота щодо викриття корупційних порушень у сфері діяльності цих комісій.

Нагадаємо, на Хмельниччині керівниця МСЕК викинула з вікна пів мільйона доларів під час слідчих дій. Керівницю МСЕК та її сина підозрюють у незаконному збагаченні на 6 мільйонів доларів. ДБР вивчає списки «ухилянтів» із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.

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