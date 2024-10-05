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Золота сова знайдена – у Франції завершилася одна з найдовших ігор у світі з пошуку скарбу

20:23, 5 жовтня 2024
У Франції завершилася 31-річна гра з пошуку скарбу.
Золота сова знайдена – у Франції завершилася одна з найдовших ігор у світі з пошуку скарбу
Джерело фото: The Guardian
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У Франції закінчилася одна з найдовших у світі ігор з пошуку скарбу, що стартувала 31 рік тому. Художник Мішель Беккер заховав статуетку сови, виготовлену з трьох кілограмів золота та семи кілограмів срібла з алмазною крихтою. Підказки щодо місця розташування скарбу були надані у книзі «Слідами золотої сови» письменника Макса Валентина (псевдонім Режіса Гаузера), повідомляє The Guardian.

Беккер, який ілюстрував цю книгу, видану в 1993 році, пообіцяв скульптуру тому, хто першим розгадає всі підказки. На створення цієї гри його надихнув британський бестселер «Маскарад» художника Кіта Вільямса, у якому описувалося полювання на 18-каратного золотого зайця.

Шукачі мали знайти бронзову копію сови, яку можна було обміняти на оригінал, вартість якого на момент виходу книги оцінювалася в 1 мільйон франків, що нині еквівалентно приблизно 300 тисячам євро. Однак учасники квесту не лише мали знайти статуетку, але й розгадати 11 таємничих загадок.

На пошуки золотої сови віддана армія шанувальників книги витратила три десятиліття. Учасники обмінювалися нотатками та теоріями на онлайн-форумах, створюючи базу даних, але нікому не вдалося розгадати останню, 12-ту загадку, що була складена з частин попередніх.

Квест став причиною декількох судових позовів, включно з тим, що був ініційований самим Беккером після смерті Валентина у 2009 році, коли він вимагав від спадкоємців письменника конверт із місцем схованки статуї.

Найдовшою грою з пошуку скарбу у світі вважається «Таємниця» Байрона Прайса, опублікована в 1982 році, в якій йдеться про пошук 12 ящиків зі скарбами в США та Канаді. Наразі знайдено лише три з них.

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