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У Деснянському районі столиці чоловік знайшов гранату біля сміттєвого бака

07:36, 6 жовтня 2024
Мешканці столиці продовжують знаходити небезпечні предмети у різних куточках міста.
У Деснянському районі столиці чоловік знайшов гранату біля сміттєвого бака
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Деснянському районі на номер 112 зателефонував чоловік, який виявив предмет, схожий на гранату, біля сміттєвого баку. Інспектори швидко відреагували, прибувши на місце події, де огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків для подальшого обстеження. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Поліція нагадує, як діяти у разі виявлення небезпечних предметів:

  • Не торкайтеся до підозрілих предметів і не наближайтеся до них.
  • Повідомте про знахідку на спеціальну лінію 112.
  • Огородіть місце виявлення і не допускайте інших осіб до нього до приїзду поліції.
  • Припиніть будь-які роботи в зоні виявлення вибухонебезпечних предметів.

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