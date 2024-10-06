У Деснянському районі столиці чоловік знайшов гранату біля сміттєвого бака

Мешканці столиці продовжують знаходити небезпечні предмети у різних куточках міста.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Деснянському районі на номер 112 зателефонував чоловік, який виявив предмет, схожий на гранату, біля сміттєвого баку. Інспектори швидко відреагували, прибувши на місце події, де огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків для подальшого обстеження. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Поліція нагадує, як діяти у разі виявлення небезпечних предметів:

Не торкайтеся до підозрілих предметів і не наближайтеся до них.

Повідомте про знахідку на спеціальну лінію 112.

Огородіть місце виявлення і не допускайте інших осіб до нього до приїзду поліції.

Припиніть будь-які роботи в зоні виявлення вибухонебезпечних предметів.

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