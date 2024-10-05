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В Житомирской области запустили котельную, которая будет работать на отходах гречки

20:59, 5 октября 2024
Житомирщина переходит на экологическое топливо из обработки гречихи.
В Житомирской области запустили котельную, которая будет работать на отходах гречки
Источник фото: slovoidilo
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Агрофирма «Возрождение» в Любарской общине Житомирской области начала реализацию инновационного решения для отопления, используя отходы гречневой крупы. Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, предприятие запустило котельную, которая теперь работает на нетрадиционном топливе, возникающем в процессе обработки гречневой крупы. «Адаптируясь к вызовам сегодняшнего дня здесь перевели котельную предприятия на достаточно необычный для Житомирщины вид топлива - остатки, остающиеся после обработки гречневой крупы», - отметил Бунечко.

Кроме того, агрофирма активно пользуется государственной поддержкой, участвуя в программе частичного возмещения инвестиций на закупку оборудования. Также предприятие работает над проектом для участия в программе строительства газопоршневых станций, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сейчас разрабатывает объект для участия в инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программе строительства газопоршневых станций, которая реализуется при поддержке Правительства Украины и USAID», - добавил глава ОВА.

Инвестиционный проект имеет стоимость около 800 млн грн и является частью усилий по внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве Житомирской области.

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