Украину накроют сильные дожди с грозами

Ожидаются сильные дожди в западных регионах, однако тепло на юге.

В воскресенье, 6 октября, в Киеве и ряде областей Украины прогнозируются дожди, вероятно, с грозами. Однако на востоке и юго-востоке страны осадков не предвидится.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в западных, северных и центральных областях, за исключением Днепра и его окрестностей, а также в Одесской и Николаевской областях, пройдут дожди, которые могут быть сильными.

Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в пределах +10...+16°C, на севере - +17...+22°C, а в остальных областях - +19...+25°C.

В Киеве ожидаются дожди, местами сильные, с ослаблением осадков во второй половине дня. Температура в столице достигнет +20°C. С понедельника в Киеве похолодает, отметила Диденко.

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