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В Україні відзначають День територіальної оборони

08:12, 6 жовтня 2024
Також 6 жовтня святкують День вчителя.
В Україні відзначають День територіальної оборони
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У першу неділю жовтня українці відзначають День територіальної оборони. Цьогоріч День ТРО припадає на 6 жовтня.

У вересні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про День територіальної оборони України».

Головна мета цього дня – наголосити на важливій ролі територіальної оборони, яка забезпечує обороноздатність і територіальну цілісність України. Бійці займаються охороною критично важливих об'єктів інфраструктури, беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та захищають мирне населення від ворога.

Також сьогодні своє професійне свято відзначають українські вчителі.

Це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери освіти - день, у який відзначають роль і заслуги вчителів у процесі якісної освіти на всіх рівнях, а також їхній неоціненний внесок у розвиток суспільства.

Історичною передумовою для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів, що відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці було підписано документ «Рекомендації щодо статусу вчителів».

1994 року Всесвітній день вчителя відзначали цього дня вперше, і відтоді святкові заходи незмінно відбуваються 5 жовтня, хоча в деяких країнах свято відзначають і в інші дні, близькі до цієї дати. Головне, щоб святкування не збіглися з осінніми канікулами в північній півкулі і з весняними канікулами - у південній.

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