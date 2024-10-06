В Харькове женщина за 29 тысяч долларов помогала мужчинам оформить фейковую инвалидность

Она уверяла, что может «помочь» с прохождением ВВК.

В Харькове задержана женщина, которая за 29 тысяч долларов помогала мужчинам оформить фейковую инвалидность. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Установлено, что 56-летняя харьковчанка помогала мужчинам избежать службы в армии.

Она сообщала, что якобы имеет тесные отношения с врачами медицинских учреждений Харькова и может «помочь» с прохождением военно-врачебной комиссии.

За «работу» она объявляла сумму в 29 тысяч долларов.

По преступному плану, ее «клиентам» должны были беспрепятственно оформить вторую группу инвалидности, что давало бы возможность уехать за границу.

Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины при получении оговоренной суммы денег в одном из кафе Харькова.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова поставлено в известность о подозрении 56-летней женщине по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Проверяется причастность других лиц к указанной схеме. Следствие продолжается.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 211 200 гривен. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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