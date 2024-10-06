Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп має перемогти на виборах «для збереження демократії в США»

Маск вийшов на сцену до Трампа під час його мітингу.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп має перемогти на виборах, щоб «зберегти демократію в Штатах». Про це повідомляє CNN.

Маск вийшов на сцену з Трампом під час його мітингу в штаті Пенсільванія. Захід пройшов у Батлері, де на колишнього президента США влітку було скоєно замах.

Під час своєї промови Маск непрямо згадав чинного президента США Джо Байдена у негативному світлі, щоб у такий спосіб закликати людей голосувати за Трампа.

«Я хочу сказати, яка честь бути тут. І знаєте, справжнє випробування людини - це те, як вона поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися на сходовий проліт, а інший розмахував кулаками після того, як у нього вистрілили. Тож кого ви хочете бачити представником Америки?» - запитав мільярдер публіку.

Маск висловив думку, що вибори 2024 року стануть найважливішими у житті американців.

Також бізнесмен повторив кілька типових для республіканців тез, заявивши, що демократи хочуть «відібрати свободу слова» та «право на носіння зброї». Він підкреслив, що Трамп має перемогти, «щоб зберегти Конституцію та демократію в Америці».

«Результат цих виборів може вирішитися за допомогою 1000 чи 500 голосів», - зазначив Маск.

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