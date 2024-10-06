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На заседании в формате «Рамштайн» страны НАТО предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс

10:19, 6 октября 2024
Страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги по пути к будущему членству в альянсе.
На заседании в формате «Рамштайн» страны НАТО предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс
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12 октября состоится встреча в формате «Рамштайн» на уровне лидеров. На нем Президент Владимир Зеленский представит План победы. Во встрече также примет участие лидер США Джо Байден.

По словам западного дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги по пути к будущему членству в альянсе. Это станет важным сигналом для Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, украинские чиновники выражают опасения, что приближающиеся президентские выборы в США могут поставить под сомнение дальнейшую помощь в сфере безопасности.

The Washington Post отмечает, что Президент и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать План победы. Однако Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

В условиях продолжающихся боевых действий и трудностей на фронте украинское общественное мнение постепенно меняется. Хотя Киев не намерен уступать свои территории, все больше украинцев готовы к временным компромиссам, если они обеспечат членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников, указывается в материале.

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