Чи працюватимуть світлофори під час відключень світла у Києві

У Києві оснащують світлофори резервним живленням для роботи під час відключень.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

У Києві триває процес оснащення світлофорів резервними джерелами живлення, щоб вони могли функціонувати під час відключень електроенергії. Наразі 145 світлофорних об'єктів столиці вже обладнано такими системами.

«Наше підприємство закуповує і встановлює шафи резервного живлення на світлофорні об'єкти, які підтримують його роботу до 24 годин залежно від складності такого об'єкта - кількості світлофорів на ньому та іншого периферійного обладнання. На сьогодні вже встановлено 107 шаф такого резервного живлення, до яких під'єднано 145 світлофорних об'єктів», – повідомив Віктор Якубовський, начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху», в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, вже встановлено 107 шаф резервного живлення, які підтримують роботу світлофорів до 24 годин, залежно від складності об'єкта.

На різних етапах закупівлі перебувають ще близько 300 таких шаф, які планується встановити найближчим часом. За підрахунками, для повного покриття всіх 738 світлофорних об'єктів столиці необхідно приблизно 500-550 шаф, оскільки одна шафа може живити кілька об'єктів одночасно.

Цей захід спрямований на забезпечення безпеки дорожнього руху під час можливих відключень електроенергії.

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