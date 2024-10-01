Мужчина через суд обязал ТЦК исправить данные в Реестре «Оберег»

ТЦК не реагировало на заявления мужчины исправить данные в Реестре «Оберег», где он числился как военнообязанный, хотя был снят с учета как непригодный к службе.

ТЦК как орган, уполномоченный на внесение изменений в Реестр «Оберег», обязан рассматривать заявления об исправлении персональных данных в Реестре. В противном случае это является противоправным бездействием. Об этом указал Одесский окружной административный суд в решении от 27 сентября 2024 года по делу №420/22753/24.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, в котором просил признать противоправным бездействие ТЦК по невнесению актуальных персональных данных в Единый государственный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Также просил суд обязать ТЦК выполнить свои функциональные обязанности в соответствии с законом и приказом Минобороны №94 от 28.03.2022 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов» о внесении актуальных персональных данных в Реестр.

Судом установлено, что в 2012 году истец был поставлен военный учет и в этот же день, после прохождения ВЛК, на основании приказа Минобороны №342 был признан ограниченно годным и снят с военного учета.

Затем сменил место жительства. 28 ноября 2022 года истец явился в ТЦК, где после составления протокола об админправонарушениях по ст. 210 КУоАП и уплаты штрафа в сумме 850 грн был направлен на прохождение ВЛК.

После прохождения ВЛК, истец, из в. 30-й приказ Минобороны №402 был признан «непригодным к военной службе с исключением из военного учета».

Затем с целью проверки и уточнения данных истец, зарегистрировавшись на электронном ресурсе «Оберег», обнаружил наличие его персональных данных, не соответствующих действительности и его правовому статусу, а именно ТЦК были внесены персональные данные истца по состоянию на 30.01.2012 года, где он находится «военнообязанным».

27.05.2024 г. истец заявлением обратился к руководству ТЦК с требованием удалить его персональные данные из Реестра, так как они не соответствуют действительности, но ответа не получил.

18 июня 2024 года представитель истца обратился с заявлением к руководству ТЦК с требованием актуализировать персональные данные истца на Реестре «Оберег» в соответствии с записью во временном удостоверении и справки ВЛК, но ответа не получил.

По состоянию на 18.07.2024 года на Реестре «Оберег» истец отражается как «военнообязанный».

Истец считает бездействие ответчика по необновлению его данных в реестре «Оберег» противоправными и за защитой своих прав обратился в суд.

Что решил суд

Давая оценку спорным правоотношениям суд отмечает следующее.

В соответствии с ч. 8 статьи 5 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» от 16 марта 2016 года органами ведения Реестра являются районные и городские ТЦК.

Органы ведения Реестра обеспечивают ведение Реестра и актуализацию его базы данных.

Частью 3 статьи 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» определено, что актуализация базы данных Реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Согласно п. 9 раздела ІІІ Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного приказом Министерства обороны от 28.03.2022 №94 исправления недостоверных сведений Реестра, а также включение (не включение) в Реестр, в том числе лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию, осуществляется по результатам рассмотрения их мотивированного заявления с указанием оснований, предусмотренных законодательством, которое подается в органы ведения Реестра.

Пунктом 4 Порядка оформления (создание) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов № 559 предусмотрено, что в случае несоответствия сведений, указанных в удостоверении призывника, временном удостоверении военнообязанного, военном билете лиц рядового, сержантского и старшего составу и военному билету офицера запаса, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, гражданин Украины для внесения соответствующих изменений в бумажной форме должен обратиться в районный (городской) ТЦК.

В соответствии с Порядком ведения Реестра, утвержденным приказом Минобороны от 28.03.2022 №94 получение призывником, военнообязанным и резервистом информации о своем включении (не включении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, осуществляется после личного обращения и письменного запроса ( в котором указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства (место пребывания ня) ​​и реквизиты документа, удостоверяющего лицо, подающее запрос) в орган ведения Реестра или в электронном виде через Единый государственный веб-портал электронных услуг, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации.

Письменный запрос удовлетворяется в течение 10 календарных дней со дня поступления.

В соответствии с вышеприведенными предписаниями Порядка №94 и Порядка №559 истец обратился с соответствующим заявлением в орган уполномоченного на внесение изменений – ТЦК , но последний вопреки требованиям законодательства заявление не рассмотрел, что суд признает противоправным бездействием, поскольку вышеприведенные нормы прямо указывают связь ответчика.

Относительно требований истца обязать ТЦК выполнить свои функциональные обязанности в соответствии с Законом «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и Приказом Министерства обороны Украины №94 от 28.03.2022 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников , военнообязанных и резервистов» о внесении актуальных персональных данных истца в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, суд отмечает, что они подлежат удовлетворению путем обязательства ответчика рассмотреть заявления истца от 18.06.2024 г. согласно Порядка №94 и Порядка №559.

Следовательно, суд административный иск мужчины удовлетворил частично.

Признал противоправным бездействие ТЦК по нерассмотрению заявления и обязал ТЦК рассмотреть его в соответствии с Порядком №94 и Порядком №559.

Взыскал с ТЦК за счет бюджетных ассигнований в пользу мужчины судебный сбор в сумме 1211,40 грн. В удовлетворении остальных исковых требований – отказал.

Автор: Наталья Мамченко

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