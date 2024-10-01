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Чоловік через суд зобов’язав ТЦК виправити дані у Реєстрі «Оберіг»

13:18, 1 жовтня 2024
ТЦК не реагувало на заяви чоловіка виправити дані в Реєстрі «Оберіг», де він значився як військовозобов’язаний, хоча був знятий з обліку як непридатний до служби.
Чоловік через суд зобов’язав ТЦК виправити дані у Реєстрі «Оберіг»
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ТЦК як орган, уповноважений на внесення змін до Реєстру «Оберіг», має обов’язок розглядати заяви стосовно виправлення персональних даних у Реєстрі. В іншому випадку це є протиправною бездіяльністю. Про це зазначив Одеський окружний адміністративний суд у рішенні від 27 вересня 2024 року по справі №420/22753/24.

Обставини справи

Чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення актуальних персональних даних до Єдиного державного Реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів. Також просив суд зобов`язати ТЦК виконати свої функціональні обов`язки у відповідності з законом та наказом Міноборони №94 від 28.03.2022 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів» щодо внесення актуальних персональних даних до Реєстру.

Судом встановлено, що у 2012 році позивач був поставлений на військовий облік та цього ж дня, після проходження ВЛК, на підставі наказу Міноборони №342 був визнаний обмежено придатним та знятий з військового обліку.

Потім змінив місце проживання. 28 листопада 2022 року позивач з`явився до ТЦК, де після складання протоколу про адмінправопорушення за ст. 210 КУпАП та сплати штрафу у сумі 850 грн, був направлений на проходження ВЛК.

Після проходження ВЛК, позивач, на підставі ст. 30-а наказу Міноборони №402 був визнаний «непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку».

Потім з метою перевірки та уточнення даних позивач, зареєструвавшись на електронному ресурсі «Оберіг», виявив наявність його персональних даних , які не відповідають дійсності та його правовому статусу, а саме ТЦК були внесені персональні дані позивача станом на 30.01.2012 року, де він є «військовозобов`язаним».

27.05.2024 року позивач заявою звернувся до керівництва ТЦК з вимогою видалити його персональні дані з Реєстру, так як вони не відповідають дійсності, але відповіді не отримав.

18 червня 2024 року представник позивача звернувся з заявою до керівництва ТЦК з вимогою актуалізувати персональні дані позивача на Реєстрі «Оберіг» у відповідності до запису у тимчасовому посвідчені та довідки ВЛК, але відповіді не отримав.

Станом на 18.07.2024 року на Реєстрі «Оберіг» позивач відображається, як «військовозобов`язаний».

Позивач вважає бездіяльність відповідача щодо неоновлення його даних у реєстрі «Оберіг» протиправними та за захистом своїх прав звернувся до суду.

Що вирішив суд

Надаючи оцінку спірним правовідносинам суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 8 статті 5 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» від 16 березня 2016 року органами ведення Реєстру є районні і міські ТЦК.

Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його бази даних.

Частиною 3 статті 14 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» визначено, що актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Згідно п. 9 розділу ІІІ Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого наказом Міністерства оборони від 28.03.2022 №94 виправлення недостовірних відомостей Реєстру, а також включення (не включення) до Реєстру, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, здійснюється за результатами розгляду їхньої мотивованої заяви із зазначенням підстав, передбачених законодавством, яка подається до органів ведення Реєстру.

Пунктом 4 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів № 559 передбачено, що у разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін у паперовій формі повинен звернутися до районного (міського) ТЦК.

Відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого наказом Міноборони від 28.03.2022 №94 отримання призовником, військовозобов`язаним та резервістом інформації про своє включення (не включення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, здійснюється після особистого звернення та письмового запиту (в якому вказується прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит) до органу ведення Реєстру або в електронному вигляді через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації.

Письмовий запит задовольняється протягом 10 календарних днів з дня його надходження.

У відповідності до вищенаведених приписів Порядку №94 та Порядку №559 позивач звернувся з відповідною заявою до органу уповноваженого на внесення змін – ТЦК , але останній всупереч вимог законодавства заяву не розглянув, що суд визнає протиправною бездіяльністю, оскільки вищенаведені норми прямо вказують на такий обов`язок відповідача.

Щодо вимог позивача зобов`язати ТЦК виконати свої функціональні обов`язки у відповідності з Законом «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» та Наказом Міністерства оборони України №94 від 28.03.2022 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів» щодо внесення актуальних персональних даних позивача до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів, суд зазначає, що вони підлягають задоволенню шляхом зобов`язання відповідача розглянути заяви позивача від 18.06.2024 р. у відповідності до Порядку №94 та Порядку №559.

Отже, суд адміністративний позов чоловіка задовольнив частково.

Визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви і зобов`язав ТЦК розглянути її у відповідності до Порядку №94 та Порядку №559.

Стягнув з ТЦК за рахунок бюджетних асигнувань на користь чоловіка судовий збір в сумі 1211,40 грн. В задоволенні решти позовних вимог – відмовив.

Автор: Наталя Мамченко

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Суд ТЦК міноборони Оберіг

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