В «Дії» появилась новая военная облигация с доходностью 15%

Федоров анонсировал новую военную облигацию «Волчанск» в приложении «Дія».

1 октября в приложении «Дія» появилась новая военная облигация, названная в честь города Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров подчеркнул, что военные облигации являются важным инструментом для поддержки армии и экономики страны. Облигация «Волчанск» имеет ставку от 15%, а выплата состоится 1 октября 2025 года.

«Покупая военные облигации, вы помогаете обеспечить армию техникой, едой и медикаментами, одновременно поддерживая экономику. Это инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью», - отметил Федоров.

Преимущества военных облигаций в «Дії»:

- Поддержка армии и экономики

- Отсутствие комиссий

- Гарантированный возврат средств на карту естьПоддержка.

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