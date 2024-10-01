В Киеве будут судить «помощника следователя», который на $3000 обманул пенсионера по хитрой схеме

Пенсионера обманули по схеме «ваша знакомая устроила ДТП, нужны деньги».

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который обманул пенсионера.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 77-летнему мужчине по телефону сообщили, что якобы его близкое знакомая совершила ДТП и для закрытия уголовного производства срочно нужны деньги.

Мужчине сказали, что за деньгами к нему домой придет «помощник следователя», которому нужно отдать деньги и заявление о не привлечении знакомой к ответственности. Чтобы пенсионер поверил в эту историю, ему даже дали поговорить с женщиной, которая притворялась его знакомой.

«Мужчина разволновался и отдал незнакомцу все свои сбережения – 3000 долларов США, однако когда позвонил знакомой, то понял, что его обманули. Тогда он обратился к стражам порядка», - заявили в прокуратуре.

Псевдопомощник следователя был найден и изъято у него 82 тыс. гривен, которые вернули потерпевшему. Часть денег мужчина уже потратил.

Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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