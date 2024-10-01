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Кандидат в Конгресс США Деррик Андерсон «одолжил» семью друга для рекламы

16:16, 1 октября 2024
В рекламе Деррик Андерсон заявил, что «счастливо помолвлен и гордится своей семьей», однако семья оказалась друга.
Кандидат в Конгресс США Деррик Андерсон «одолжил» семью друга для рекламы
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Республиканец Деррик Андерсон, который баллотируется в Конгресс США от Вирджинии, попал под критику после того, как оказалось, что он использовал семью своего друга для предвыборной рекламы. Об этом сообщает CNN.

Кампания Андерсона, бывшего «зеленого берета», опубликовала видео, на котором он позирует с женщиной и ее тремя дочерьми. В других кадрах он сидит за обеденным столом с той же семьей, где они общаются и улыбаются. Однако выяснилось, что это не его семья: Андерсон недавно объявил о помолвке и не имеет собственных детей, а на сайте его кампании указано, что он живет со своей собакой.

New York Times сообщает, что это видео еще не использовалось в рекламных материалах, но его можно найти на официальной YouTube-странице Андерсона и на сайте, оплаченном Национальным комитетом Республиканской кампании.

Представитель Андерсона раскритиковал внимание журналистов к этому вопросу, заявив о «намеренном введении избирателей в заблуждение» через материал о кандидате, который «счастливо помолвлен и гордится своей семьей». Он также подчеркнул, что Андерсон на видео позирует со сторонниками и их детьми, отметив, что другие кандидаты также имеют подобные фотографии и видео со сторонниками.

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