Кандидат у Конгрес США Деррік Андерсон «позичив» сім'ю друга для реклами

У рекламі Деррік Андерсон заявив, що «щасливо заручений і пишається своєю сім'єю», проте сім’я виявилася друга.

Республіканець Деррік Андерсон, який балотується до Конгресу США від Вірджинії, потрапив під критику після того, як виявилося, що він використовував сім'ю свого друга для передвиборчої реклами. Про це повідомляє CNN.

Кампанія Андерсона, колишнього «зеленого берета», опублікувала відео, на якому він позує з жінкою та її трьома дочками. В інших кадрах він сидить за обіднім столом з тією ж родиною, де вони спілкуються та усміхаються. Однак з'ясувалося, що це не його сім'я: Андерсон нещодавно оголосив про заручини і не має власних дітей, а на сайті його кампанії зазначено, що він живе зі своїм собакою.

New York Times повідомляє, що це відео ще не використовувалося у рекламних матеріалах, але його можна знайти на офіційній YouTube-сторінці Андерсона та на сайті, оплаченому Національним комітетом Республіканської кампанії.

Представник Андерсона розкритикував увагу журналістів до цього питання, заявивши про «навмисне введення виборців в оману» через матеріал про кандидата, який «щасливо заручений і пишається своєю сім'єю». Він також підкреслив, що Андерсон на відео позує з прихильниками та їхніми дітьми, зазначивши, що інші кандидати також мають подібні фотографії та відео з прихильниками.

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