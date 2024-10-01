Практика судів
  1. У світі

Кандидат у Конгрес США Деррік Андерсон «позичив» сім'ю друга для реклами

16:16, 1 жовтня 2024
У рекламі Деррік Андерсон заявив, що «щасливо заручений і пишається своєю сім'єю», проте сім’я виявилася друга.
Кандидат у Конгрес США Деррік Андерсон «позичив» сім'ю друга для реклами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Республіканець Деррік Андерсон, який балотується до Конгресу США від Вірджинії, потрапив під критику після того, як виявилося, що він використовував сім'ю свого друга для передвиборчої реклами. Про це повідомляє CNN.

Кампанія Андерсона, колишнього «зеленого берета», опублікувала відео, на якому він позує з жінкою та її трьома дочками. В інших кадрах він сидить за обіднім столом з тією ж родиною, де вони спілкуються та усміхаються. Однак з'ясувалося, що це не його сім'я: Андерсон нещодавно оголосив про заручини і не має власних дітей, а на сайті його кампанії зазначено, що він живе зі своїм собакою.

New York Times повідомляє, що це відео ще не використовувалося у рекламних матеріалах, але його можна знайти на офіційній YouTube-сторінці Андерсона та на сайті, оплаченому Національним комітетом Республіканської кампанії.

Представник Андерсона розкритикував увагу журналістів до цього питання, заявивши про «навмисне введення виборців в оману» через матеріал про кандидата, який «щасливо заручений і пишається своєю сім'єю». Він також підкреслив, що Андерсон на відео позує з прихильниками та їхніми дітьми, зазначивши, що інші кандидати також мають подібні фотографії та відео з прихильниками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.

Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації

За словами Олексія Гончаренка, змінами надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Чоловік через суд зобов’язав ТЦК виправити дані у Реєстрі «Оберіг»

ТЦК не реагувало на заяви чоловіка виправити дані в Реєстрі «Оберіг», де він значився як військовозобов’язаний, хоча був знятий з обліку як непридатний до служби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді