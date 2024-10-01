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Генсек НАТО Марк Рютте назвав шлях України до Альянсу незворотнім

13:18, 1 жовтня 2024
Марк Рютте підкреслив, що без незалежної та сильної України в Європі не буде надійної безпеки.
Генсек НАТО Марк Рютте назвав шлях України до Альянсу незворотнім
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який 1 жовтня очолив Альянс, заявив про необхідність підтримки України та наближення її до членства в НАТО. Про це він сказав під час церемонії з нагоди переходу влади у НАТО.

«Ми маємо працювати, щоб наше населення жило в безпеці. Ми будемо далі підтримувати Україну, наближати її до НАТО. Тому що в Європі не буде надійної безпеки без потужної незалежної України. Я знаю це з власного досвіду. У 2014 році був збитий літак MH-17 недалеко від лінії фронту. Ми маємо працювати, щоб таке не повторилося», - сказав Рютте.

Новий генсека НАТО також наголосив на важливості виконання завдань, поставлених на Вашингтонському саміті, для підтримки України на її незворотному шляху до Альянсу.

 «Ми маємо виконувати завдання, поставлені на Вашингтонському саміті допомагати Україні на незворотному шляху до НАТО. Тому що Україна має зайняти належне місце», - підкреслив він.

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НАТО Марк Рютте

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