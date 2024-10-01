Кандидати у віцепрезиденти США Джей Ді Венс і Тім Волз проведуть дебати

1 жовтня відбудуться перші дебати кандидатів на посаду віцепрезидента США.

Кандидати на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс і Тім Волз проведуть дебати 1 жовтня. Поєдинок між сенатором-республіканцем з Огайо та губернатором Міннесоти від Демократичної партії відбудеться через три тижні після президентських дебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

Це будуть перші дебати для Венса та Волза, які вже встигли обмінятися ударами у бік своїх суперників. Уолз привернув увагу у липні, назвавши Трампа та Венса «дивними» під час інтерв'ю на MSNBC. На це Трамп відреагував, заявивши, що «він багато чого, але не дивний».

Венс, у свою чергу, піддав сумніву військову історію Волза, викликавши шквал критики з боку республіканців після звинувачення у «вкраденій доблесті» через час його відставки з армії. Волз відповів, що його військова служба «говорить сама за себе».

Дебати почнуться о 21:00 за східним часом (4:00 2 жовтня за українським часом) і триватимуть 90 хвилин. Їх транслюватиме CBS з мовного центру у Нью-Йорку, а модераторами виступлять Нора О'Доннелл та Маргарет Бреннан, які вже модерували президентські дебати у 2020 році.

Венс та Волз матимуть дві хвилини для відповіді на запитання, дві хвилини для реагування на відповідь суперника та одну хвилину на спростування. Мікрофони кандидатів залишатимуться увімкненими під час дебатів, але CBS залишає за собою право їх вимкнути.

Кожен кандидат також матиме дві хвилини для заключного слова. Венс виграв жеребкування для визначення порядку виступів і обрав залишитися останнім. Заборонено спілкування з передвиборчими штабами під час перерв та використання заздалегідь написаних нотаток. На сцені кандидатам нададуть ручку та папір.

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