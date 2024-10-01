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Кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Вэнс и Тим Уолз проведут дебаты

12:42, 1 октября 2024
1 октября состоятся первые дебаты кандидатов на должность вице-президента США.
Кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Вэнс и Тим Уолз проведут дебаты
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Кандидаты на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс и Тим Уолз проведут дебаты 1 октября. Поединок между сенатором-республиканцем из Огайо и губернатором Миннесоты от Демократической партии состоится через три недели после президентских дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Это будут первые дебаты для Вэнса и Уолза, которые уже успели обменяться ударами в сторону своих соперников. Уолз привлек внимание в июле, назвав Трампа и Вэнса «странными» во время интервью на MSNBC. На это Трамп отреагировал, заявив, что «он много чего, но не странный».

Вэнс, в свою очередь, подверг сомнению военную историю Уолза, вызвав шквал критики со стороны республиканцев после обвинения в «украденной доблести» во время его отставки из армии. Уолз ответил, что его военная служба «говорит сама за себя».

Дебаты начнутся в 21:00 по восточному времени (4:00 2 октября по украинскому времени) и продлятся 90 минут. Их будет транслировать CBS из вещательного центра в Нью-Йорке, а модераторами выступят Нора О'Доннелл и Маргарет Бреннан, которые уже модерировали президентские дебаты в 2020 году.

Вэнс и Уолз будут иметь две минуты для ответа на вопрос, две минуты для реагирования на ответ соперника и одну минуту на опровержение. Микрофоны кандидатов будут оставаться включенными во время дебатов, но CBS оставляет за собой право их выключить.

Каждый кандидат также будет иметь две минуты для заключительного слова. Вэнс выиграл жеребьевку для определения порядка выступлений и выбрал остаться последним. Запрещено общение с предвыборными штабами во время перерывов и использование заранее написанных заметок. На сцене кандидатам предоставят ручку и бумагу.

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