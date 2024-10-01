Судьи КСУ присоединились к обсуждению вопросов будущего украинского конституционализма в контексте интеграции в ЕС, видео

Судьи КСУ вместе с украинскими и международными экспертами обсудили важнейшие аспекты развития конституционного правосудия в Украине и адаптацию к стандартам Европейского Союза.

Судьи Конституционного Суда Украины приняли участие 25 сентября в VIII Харьковском международном юридическом форуме. Этот форум уже стал важной платформой для обмена опытом между ведущими юристами, учеными, представителями власти и бизнеса из более чем 35 стран мира. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Нынешняя встреча была сосредоточена на самых актуальных проблемах юридической науки и практики, а также вызовах, стоящих перед Украиной, в частности, в условиях войны, глобализации и необходимости устранения чрезмерных юридических барьеров для устойчивого развития.

В ходе панельной дискуссии по теме «Будущее украинского конституционализма в контексте интеграции в Европейский Союз» судьи Конституционного Суда Украины вместе с украинскими и международными экспертами обсудили важнейшие аспекты развития конституционного правосудия в Украине и его адаптацию к стандартам Европейского Союза. Речь шла, в частности, о необходимых изменениях в Конституцию Украины для соответствия требованиям Европейского Союза, анализ изменений в правоприменении и защите прав человека в соответствии со стандартами ЕС, лучшие практики ЕС по институциональной реформе и эффективному управлению для их имплементации в Украине.

Судьи Конституционного Суда Украины поделились своими взглядами и мнениями по этим вопросам.

– Виктор Городовенко выступил с докладом по теме «Конституционное правосудие и путь в ЕС: перспективы и вызовы».

– Виктор Колесник представил доклад «Контуры украинского конституционализма и проблемы организации выборов в послевоенный период».

– Виктор Кичун представил доклад «Действие решений Конституционного Суда Украины во времени».

– Сергей Резник выступил с темой «Право на обращение в Конституционный Суд: от гарантий реализации до предохранителей злоупотребления».

Эта панельная дискуссия стала важной платформой для обмена идеями, опытом и формирование рекомендаций, способствующих дальнейшему укреплению демократических институтов, защите прав человека и обеспечению правовластия в Украине.

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