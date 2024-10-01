Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Генсек НАТО Марк Рютте назвал путь Украины в Альянс необратимым

13:18, 1 октября 2024
Марк Рютте подчеркнул, что без независимой и сильной Украины в Европе не будет надежной безопасности.
Генсек НАТО Марк Рютте назвал путь Украины в Альянс необратимым
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который 1 октября возглавил Альянс, заявил о необходимости поддержки Украины и приближении ее к членству в НАТО. Об этом он сказал на церемонии по случаю перехода власти в НАТО.

«Мы должны работать, чтобы наше население жило в безопасности. Мы будем дальше поддерживать Украину, приближать ее к НАТО. Потому что в Европе не будет надежной безопасности без мощной независимой Украины. Я знаю это по своему опыту. В 2014 году был сбит самолет MH-17 недалеко от линии фронта. Мы должны работать, чтобы такое не повторилось», - сказал Рютте.

Новый генсек НАТО также отметил важность выполнения задач, поставленных на Вашингтонском саммите, для поддержки Украины на ее необратимом пути в Альянс.

 «Мы должны выполнять задачи, поставленные на Вашингтонском саммите, помогать Украине на необратимом пути в НАТО. Потому что Украина должна занять должное место», – подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации

По словам Алексея Гончаренко, изменениями предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Мужчина через суд обязал ТЦК исправить данные в Реестре «Оберег»

ТЦК не реагировало на заявления мужчины исправить данные в Реестре «Оберег», где он числился как военнообязанный, хотя был снят с учета как непригодный к службе.

Директор НИЦСЭ Михаил Можаев: «Мы первыми установили причастность хакеров Главного разведывательного управления генштаба рф к кибератаке на украинский энергетический объект»

Ни одна страна в мире не испытывала такое количество кибератак как Украина за 2 года и 7 месяцев – директор НИЦСЭ Михаил Можаев.

Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС

Отдельное внимание было уделено вопросу ратификации Украиной Римского статута

Дополнительная потребность бюджетных средств на судебную власть в 2025 году составляет 15 млрд грн – решение комитета

Парламентский комитет по вопросам правовой политики предлагает учесть дополнительные расходы на судебную власть в размере 14,99 млрд грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді