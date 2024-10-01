Генсек НАТО Марк Рютте назвал путь Украины в Альянс необратимым

Марк Рютте подчеркнул, что без независимой и сильной Украины в Европе не будет надежной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который 1 октября возглавил Альянс, заявил о необходимости поддержки Украины и приближении ее к членству в НАТО. Об этом он сказал на церемонии по случаю перехода власти в НАТО.

«Мы должны работать, чтобы наше население жило в безопасности. Мы будем дальше поддерживать Украину, приближать ее к НАТО. Потому что в Европе не будет надежной безопасности без мощной независимой Украины. Я знаю это по своему опыту. В 2014 году был сбит самолет MH-17 недалеко от линии фронта. Мы должны работать, чтобы такое не повторилось», - сказал Рютте.

Новый генсек НАТО также отметил важность выполнения задач, поставленных на Вашингтонском саммите, для поддержки Украины на ее необратимом пути в Альянс.

«Мы должны выполнять задачи, поставленные на Вашингтонском саммите, помогать Украине на необратимом пути в НАТО. Потому что Украина должна занять должное место», – подчеркнул он.

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