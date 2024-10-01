У Києві судитимуть «помічника слідчого», який на $3000 ошукав пенсіонера за хитрою схемою

Пенсіонера ошукали за схемою «ваша знайома влаштувала ДТП, потрібні гроші».

У Києві правоохоронці скерували до суд обвинувальний акт відносно 40-річного чоловіка, який ошукав пенсіонера.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 77-річному чоловіку телефоном повідомили нібито його близька знайома скоїла ДТП та для закриття кримінального провадження терміново потрібні гроші.

Чоловіку сказали, що за грошима додому до нього прийде «помічник слідчого», якому треба віддати гроші та заяву щодо не притягнення знайомої до відповідальності. Щоб пенсіонер повірив у цю історію, йому навіть дали поговорити з жінкою, яка вдавала його знайому.

«Чоловік розхвилювався та віддав незнайомцю усі свої заощадження – 3000 доларів США, проте коли зателефонував знайомій, то зрозумів, що його ошукали. Тоді він звернувся до правоохоронців», - заявили у прокуратурі.

Псевдопомічника слідчого знайшли та вилучили у нього 82 тис. гривень, які повернули потерпілому. Частину грошей чоловік вже витратив.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду. Зловмиснику загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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