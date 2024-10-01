У «Дії» з'явилася нова військова облігація із прибутковістю 15%

Федоров анонсував нову військову облігацію «Вовчанськ» у додатку «Дія».

1 жовтня у додатку «Дія» з'явилася нова військова облігація, названа на честь міста Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров підкреслив, що військові облігації є важливим інструментом для підтримки армії та економіки країни. Облігація «Вовчанськ» має ставку від 15%, а виплата відбудеться 1 жовтня 2025 року.

«Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити армію технікою, їжею та медикаментами, водночас підтримуючи економіку. Це інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком», — зазначив Федоров.

Переваги військових облігацій у «Дії»:

Підтримка армії та економіки

Відсутність комісій

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