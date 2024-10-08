У ТЦК розкрили, як шукають чоловіків, які не оновили дані

У ТЦК повідомили, що переважну більшість з тих, хто не оновив дані до 16 липня, шукають двома методами.

Фото: tsn.ua

Полковник, заступник начальника центру – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало повідомив, що наразі відбувається з тими, хто не оновив дані до 16 липня. Про це він розповів в інтерв’ю «Главреду».

За його словами, більшість з них шукають за допомогою «Укрпошти» або адресного оповіщення.

«За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку не є належним чином врученою - тільки поштовим вкладенням або особисто в руки. Як не вважається належним чином оповіщеною особа, чиї родичі, які або взяли повістку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання», - пояснив Монукало.

Також він додав, що після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцемпроживання, на підставі цього матеріалу формується запит до Національної поліції про подання в розшук.

«Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження», - додав він.

Раніше у ТЦК повідомляли, що особи з відстрочкою від служби, які не оновили дані, також є порушниками.

Додамо, парламентарі пропонують спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК.

Ще відомо, що чоловік через суд зобов’язав ТЦК виправити дані у Реєстрі «Оберіг».

Також повідомлялося, що п’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ.

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