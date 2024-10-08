У Києві рибоохоронний патруль виявлятиме браконьєрів за допомогою БпЛА

Рибоохоронці зможуть здійснювати польоти на висоті до 100 метрів і контролювати території до 18 км у радіусі.

Джерело фото: darg.gov.ua

Київський рибоохоронний патруль виявлятиме порушників правил рибальства за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це повідомили у Держрибагентстві.

Зокрема, як зазначається, за допомогою дронів типу DJI 2S рибоохоронці зможуть здійснювати польоти на висоті до 100 метрів і контролювати території до 18 км у радіусі.

«Таким чином, використання БпЛА дасть змогу суттєво зекономити пальне та оперативно виявляти порушників навіть у найвіддаленіших і важкодоступних куточках водойм, що значно ускладнить життя браконьєрам», - пояснюють у Держрибагентстві.

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