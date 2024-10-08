В Киеве рыбоохранный патруль будет выявлять браконьеров с помощью БпЛА

Рыбоохранники смогут совершать полеты на высоте до 100 метров и контролировать территории до 18 км в радиусе.

Источник фото: darg.gov.ua

Киевский рыбоохранный патруль будет выявлять нарушителей правил рыболовства с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Об этом сообщили в Госрыбагентстве.

В частности, как отмечается, с помощью дронов типа DJI 2S рыбоохранники смогут совершать полеты на высоте до 100 метров и контролировать территории до 18 км в радиусе.

«Таким образом, использование БпЛА позволит существенно сэкономить горючее и оперативно выявлять нарушителей даже в самых отдаленных и труднодоступных уголках водоемов, что значительно усложнит жизнь браконьерам», - объясняют в Госрыбагентстве.

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