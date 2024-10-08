У пассажира автобуса, следовавшего из-за границы, изъяли 78 новеньких гаджетов на сумму более миллиона гривен

Обзорная группа обнаружила среди личных вещей одного из пассажиров коробки с мобильными телефонами, планшетами, смарт-часами и аксессуарами к ним.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Волынского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения через границу продукции Apple, Huawei и Samsung, ориентировочной стоимостью более миллиона гривен. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как отмечается, во время осмотра следовавшего из-за границы рейсового автобуса обзорная группа обнаружила среди личных вещей одного из пассажиров коробки с мобильными телефонами, планшетами, смарт-часами и аксессуарами к ним. Вещи мужчина установленным порядком не задекларировал, указывают в ГПСУ.

Обнаруженную продукцию в количестве 78 единиц изъяли сотрудники таможни.

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